Agenti iPaas

Un intero portfolio di agenti pensati per le imprese sia per gli specialisti di integrazione sia per i tecnologi aziendali​

Consegne più rapide, operazioni più fluide

Agenti per un'integrazione rapida

Trasforma il linguaggio naturale in integrazioni di livello aziendale. Che si tratti di automatizzare il ciclo di vita della gestione delle API, di integrare i partner B2B o di orchestrare i trasferimenti di file, gli agenti generano flussi, mappature e gestione degli errori in pochi minuti anziché in giorni.
Agenti di qualità intelligenti

Garantisci resilienza e tempo di attività con il monitoraggio autonomo. La diagnostica degli errori e la funzionalità autoriparante classificano i problemi, assegnano priorità a quelli più critici e propongono o applicano correzioni automaticamente, mantenendo le operazioni in esecuzione senza intoppi.
Agenti di documentazione

Accelera la capacità di applicare gli strumenti giusti a casi d'uso reali in scenari dei prodotti individuali e trasversali con risposte riepilogative e mirate dalla documentazione del prodotto.

 Innovazioni in IBM webMethods Hybrid Integration
Molti promettono un'assistenza AI. IBM offre automazione di livello aziendale.
IBM webMethods Hybrid Integration combina in modo univoco:
 

IBM ti consente di andare oltre i progetti pilota di AI e di accelerare il tuo percorso verso un'azienda affidabile e scalabile.
