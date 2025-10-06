Potenziare l'azienda agentica: nuove innovazioni di IBM webMethods Hybrid Integration

Le aziende si trovano spesso a ricostruire le stesse integrazioni, perché gli asset sono sparsi su piattaforme e sono difficili da governare. Questa duplicazione rallenta la distribuzione, oltre ad aumentare i costi e i rischi di conformità.

Il nuovo Unified Asset Catalog risolve questo problema consolidando gli asset su IBM WebMethods Hybrid Integration in un unico livello di metadati governato. Specialisti e architetti dell'integrazione possono facilmente cercare e analizzare le dipendenze, oltre a richiedere l'accesso, mentre gli agenti AI utilizzano gli stessi dati per fornire consigli contestuali in tempo reale.

I benefici per il cliente includono:

Tempistiche più rapide grazie a un maggiore riutilizzo del lavoro esistente.

grazie a un maggiore riutilizzo del lavoro esistente. Rischi ridotti con policy, approvazioni e audit trail che guidano un consumo sicuro.

con policy, approvazioni e audit trail che guidano un consumo sicuro. Gestione del cambiamento più sicura attraverso la mappatura delle dipendenze e l'analisi dell'impatto integrate.

Rendendo gli agenti AI dei consumatori di prima classe del catalogo, IBM aiuta le organizzazioni a passare dalla prova di concetto alla produzione con maggiore fiducia e governance, oltre ad aumentare la velocità senza sacrificare il controllo.