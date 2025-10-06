Potenziare l'azienda agentica: nuove innovazioni di IBM webMethods Hybrid Integration

Le aziende sono sotto pressione per accelerare l'innovazione e, allo stesso tempo, dimostrare ritorni tangibili sugli investimenti nell'AI. Tuttavia, molte organizzazioni faticano a integrare sistemi, API e flussi di dati diversi alla velocità richiesta dal business.
Con gli ultimi miglioramenti introdotti in IBM WebMethods Hybrid Integration, IBM aiuta i clienti a superare queste sfide. Gli sviluppi riguardano 3 aree critiche:
Insieme, queste innovazioni sono progettate per aiutare le aziende a prepararsi alle opportunità della trasformazione dell'AI, rafforzando al contempo l'affidabilità delle operazioni ibride moderne.
L'integrazione tradizionale ha spesso richiesto una profonda competenza tecnica, creando colli di bottiglia quando la domanda supera le risorse disponibili. I nuovi agenti iPaaS migliorati di IBM sono progettati per eliminare questo attrito, assistendo i team durante l'intero ciclo di vita dell'integrazione. Considerando la proliferazione di modelli e agenti, IBM cerca di integrare queste funzionalità anche nella base iPaaS. Ciò consentirà ai clienti di gestire il modo in cui gli agenti AI e gli LLM accedono alle fonti di dati contestuali, senza aggiungere ulteriori infrastrutture. Ad esempio, utilizzando l'agente API o API Developer Studio, è più facile che mai esporre le API come strumenti MCP a cui gli agenti possono effettuare chiamate.
I clienti possono descrivere gli obiettivi in un linguaggio semplice e un agente interpreta l'intento, genera una proposta di flusso di integrazione e fornisce opzioni per l'approvazione. Ciò che una volta richiedeva ore o giorni ora può essere completato in pochi minuti, aiutando i team aziendali e IT a fornire nuovi servizi digitali più velocemente.
Oltre ad accelerare i tempi di compilazione, gli agenti si estendono alle operazioni. Classificando gli errori, evidenziando i problemi più critici e suggerendo soluzioni, queste funzionalità aiutano i team a ridurre i tempi di inattività e a risolvere i problemi in modo più efficace. Gli agenti possono persino applicare l'ingegneria della piattaforma agli errori ricorrenti, riducendo al minimo il lavoro ripetitivo.
Il risultato? Specialisti dell'integrazione, sviluppatori e tecnologi aziendali possono concentrarsi meno sulle attività manuali ripetitive e di più sulla creazione di valore. Per le organizzazioni, ciò significa un time-to-value più rapido e una maggiore resilienza operativa.
Le aziende si trovano spesso a ricostruire le stesse integrazioni, perché gli asset sono sparsi su piattaforme e sono difficili da governare. Questa duplicazione rallenta la distribuzione, oltre ad aumentare i costi e i rischi di conformità.
Il nuovo Unified Asset Catalog risolve questo problema consolidando gli asset su IBM WebMethods Hybrid Integration in un unico livello di metadati governato. Specialisti e architetti dell'integrazione possono facilmente cercare e analizzare le dipendenze, oltre a richiedere l'accesso, mentre gli agenti AI utilizzano gli stessi dati per fornire consigli contestuali in tempo reale.
I benefici per il cliente includono:
Rendendo gli agenti AI dei consumatori di prima classe del catalogo, IBM aiuta le organizzazioni a passare dalla prova di concetto alla produzione con maggiore fiducia e governance, oltre ad aumentare la velocità senza sacrificare il controllo.
Sebbene le caratteristiche basate su AI preparino le aziende per il futuro, IBM riconosce anche l'importanza di aiutare i clienti a massimizzare il valore del loro stack tecnologico. IBM MQ, un elemento fondamentale per i workload mission-critical, a volte può essere difficile da monitorare direttamente per i team di integrazione.
La nuova funzionalità MQ Observability cambia tutto. Facendo emergere la telemetria di MQ insieme ad altri asset di integrazione, i team responsabili dell'integrazione ottengono insight in tempo reale sullo stato di salute, la latenza e il throughput delle code, senza affidarsi esclusivamente agli specialisti di MQ o a console separate.
L'impatto per il cliente è evidente:
Ciò significa che le organizzazioni possono rispondere più rapidamente alle potenziali interruzioni, consentendo al contempo agli amministratori MQ più esperti di concentrarsi su attività di maggior valore.
Il ritmo del cambiamento nel panorama tecnologico odierno è inarrestabile e le organizzazioni necessitano di una base affidabile per utilizzare l'AI, proteggendo al contempo gli investimenti esistenti. Con questi miglioramenti a IBM webMethods Hybrid Integration, IBM aiuta i clienti a bilanciare entrambi gli imperativi: prepararsi alle opportunità dell'agentic AI garantendo al contempo l'affidabilità e il ROI dei sistemi attuali.
L'introduzione dell'agentic AI è un obiettivo principale di IBM webMethods Hybrid Integration e include la creazione di AI gateway, l'accelerazione della gestione del ciclo di vita degli MCP e l'utilizzo di tecnologie IBM come watsonx. Approfondisci qui alcuni di questi ultimi progressi.
Concentrandosi su produttività, governance e visibilità, IBM vuole fornire alle aziende gli strumenti per accelerare l'innovazione, ridurre i rischi e generare valore aziendale con maggiore sicurezza.