La governance è alla base della produttività

Attiva l'AI nei workflow e tra i team con il controllo centralizzato e la gestione federata

Scala l'AI in tutta sicurezza e nel massimo controllo​

L'AI sta trasformando il modo in cui viene svolto il lavoro, ma senza la giusta governance può anche introdurre rischi e complessità. Una solida base di governance significa che le organizzazioni possono scalare in modo sicuro l'AI tra i team e i workflow senza compromettere la supervisione. Man mano che le integrazioni si moltiplicano e i flussi di dati diventano più dinamici, la governance garantisce sicurezza, responsabilità e fiducia. Fornendo visibilità centralizzata e gestione federata, consente alle aziende di innovare più rapidamente, monitorando, gestendo e proteggendo tutti i punti di contatto dei dati.

Con la giusta governance, l'AI passa dal progetto pilota alla produzione in modo sicuro e controllato. Senza governance, gli agenti AI possono introdurre rischi, dalla perdita di dati alle violazioni della conformità. Il livello di governance di IBM garantisce che ogni interazione sia sicura, verificabile e basata su criteri.
Unified Asset Catalog: la spina dorsale dell'agentic AI

Gli asset di integrazione aziendali spesso sono sparsi, isolati e difficili da governare, rallentando così l'innovazione e aumentando il rischio. Unified Asset Catalog di IBM cambia questa tendenza.

Attraverso la federazione di API, integrazioni e risorse B2B in un unico livello di metadati governato, il catalogo consente:

  • Consegne più rapide grazie al riutilizzo di asset.
  • Operazioni più sicure con la mappatura delle dipendenze e l'applicazione di criteri.
  • AI affidabile in cui agenti ed esseri umani utilizzano gli stessi dati governati, con tracce di controllo e spiegabilità.

Con il catalogo, il riutilizzo diventa sicuro, prevedibile e scalabile, una base fondamentale per l'azienda agentica.

AI Gateway

L'AI Gateway centralizza e protegge le interazioni tra le applicazioni aziendali e le API dei modelli LLM con registrazione self-service, limitazione della velocità basata su token, memorizzazione nella chat e dashboard di utilizzo unificato. L'AI Gateway fornisce criteri per gestire e controllare a livello centrale l'utilizzo delle API dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con le tue applicazioni, nonché analytics e insight chiave per aiutarti a prendere decisioni più rapide riguardo alla scelta dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).​

L'MCP Gateway regola l'accesso dell'agente ai dati e alle funzionalità aziendali. Supporta in modo nativo l'MCP, media i protocolli, protegge gli endpoint, applica la logica dei criteri e garantisce la tracciabilità. Nel futuro, completeremo i gateway con un A2AGateway. Regola l'accesso dell'agente ad altri agenti, consentendo di delegare in tutta sicurezza il lavoro ad altri agenti.​
IBM nominata Leader nel report Forrester Wave™: Integration Platform As A Service, Q3 2025

Leggi il report per scoprire perché Forrester ha nominato IBM tra i leader con il punteggio più alto nella categoria Current Offering. Il landscape dell'iPaaS sta cambiando

Piano di controllo ibrido

I landscape IT di oggi sono sempre più distribuiti, con gateway specializzati, implementazioni on-premise e multicloud e più utenti, un aspetto che provoca una frammentazione mai vista prima. Ottenere il controllo su questa complessità è fondamentale per ridurre il rischio e mantenere l'agilità, la resilienza, la sicurezza e la scalabilità necessarie per avere successo.

A differenza delle console di integrazione in silo, il piano di controllo ibrido IBM webMethods offre un unico punto di gestione per i tempi di esecuzione di IBM, di terze parti e ibridi. Le organizzazioni possono ottenere una visibilità e una governance approfondite su API, eventi e integrazioni eseguiti on-premise, su ambienti multicloud o all'edge.
