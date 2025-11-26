Attiva l'AI nei workflow e tra i team con il controllo centralizzato e la gestione federata
L'AI sta trasformando il modo in cui viene svolto il lavoro, ma senza la giusta governance può anche introdurre rischi e complessità. Una solida base di governance significa che le organizzazioni possono scalare in modo sicuro l'AI tra i team e i workflow senza compromettere la supervisione. Man mano che le integrazioni si moltiplicano e i flussi di dati diventano più dinamici, la governance garantisce sicurezza, responsabilità e fiducia. Fornendo visibilità centralizzata e gestione federata, consente alle aziende di innovare più rapidamente, monitorando, gestendo e proteggendo tutti i punti di contatto dei dati.
Con la giusta governance, l'AI passa dal progetto pilota alla produzione in modo sicuro e controllato. Senza governance, gli agenti AI possono introdurre rischi, dalla perdita di dati alle violazioni della conformità. Il livello di governance di IBM garantisce che ogni interazione sia sicura, verificabile e basata su criteri.
Gli asset di integrazione aziendali spesso sono sparsi, isolati e difficili da governare, rallentando così l'innovazione e aumentando il rischio. Unified Asset Catalog di IBM cambia questa tendenza.
Attraverso la federazione di API, integrazioni e risorse B2B in un unico livello di metadati governato, il catalogo consente:
Con il catalogo, il riutilizzo diventa sicuro, prevedibile e scalabile, una base fondamentale per l'azienda agentica.
L'AI Gateway centralizza e protegge le interazioni tra le applicazioni aziendali e le API dei modelli LLM con registrazione self-service, limitazione della velocità basata su token, memorizzazione nella chat e dashboard di utilizzo unificato. L'AI Gateway fornisce criteri per gestire e controllare a livello centrale l'utilizzo delle API dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con le tue applicazioni, nonché analytics e insight chiave per aiutarti a prendere decisioni più rapide riguardo alla scelta dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).
L'MCP Gateway regola l'accesso dell'agente ai dati e alle funzionalità aziendali. Supporta in modo nativo l'MCP, media i protocolli, protegge gli endpoint, applica la logica dei criteri e garantisce la tracciabilità. Nel futuro, completeremo i gateway con un A2AGateway. Regola l'accesso dell'agente ad altri agenti, consentendo di delegare in tutta sicurezza il lavoro ad altri agenti.
I landscape IT di oggi sono sempre più distribuiti, con gateway specializzati, implementazioni on-premise e multicloud e più utenti, un aspetto che provoca una frammentazione mai vista prima. Ottenere il controllo su questa complessità è fondamentale per ridurre il rischio e mantenere l'agilità, la resilienza, la sicurezza e la scalabilità necessarie per avere successo.
A differenza delle console di integrazione in silo, il piano di controllo ibrido IBM webMethods offre un unico punto di gestione per i tempi di esecuzione di IBM, di terze parti e ibridi. Le organizzazioni possono ottenere una visibilità e una governance approfondite su API, eventi e integrazioni eseguiti on-premise, su ambienti multicloud o all'edge.