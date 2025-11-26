L'AI sta trasformando il modo in cui viene svolto il lavoro, ma senza la giusta governance può anche introdurre rischi e complessità. Una solida base di governance significa che le organizzazioni possono scalare in modo sicuro l'AI tra i team e i workflow senza compromettere la supervisione. Man mano che le integrazioni si moltiplicano e i flussi di dati diventano più dinamici, la governance garantisce sicurezza, responsabilità e fiducia. Fornendo visibilità centralizzata e gestione federata, consente alle aziende di innovare più rapidamente, monitorando, gestendo e proteggendo tutti i punti di contatto dei dati.

Con la giusta governance, l'AI passa dal progetto pilota alla produzione in modo sicuro e controllato. Senza governance, gli agenti AI possono introdurre rischi, dalla perdita di dati alle violazioni della conformità. Il livello di governance di IBM garantisce che ogni interazione sia sicura, verificabile e basata su criteri.