Partecipa a questo webinar e scopri come eliminare i silo di integrazione, ridurre la complessità dell'utilizzo di più strumenti e mantenere la governance e il controllo tra i sistemi distribuiti con la centralizzazione delle integrazioni in ambienti ibridi e multicloud.

Accedi da qualsiasi browser a un'interfaccia web facile da usare per supportare la collaborazione per il trasferimento di file, il tutto da un'unica piattaforma.

Attiva azioni basate su eventi con IBM webMethods MFT e richiama inoltre servizi e API come azioni di post-elaborazione. Questa funzionalità ti consente di creare risposte sofisticate in modo da non mancare le scadenze.

Supporto per tutti i protocolli di trasferimento file più comuni e nuovi livelli di sicurezza per il trasferimento di file, come la crittografia a livello di protocollo e il supporto per la scansione antivirus.