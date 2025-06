Per molte aziende, l'utilizzo delle API nelle operazioni quotidiane non è un concetto nuovo. Tuttavia, per le organizzazioni che devono gestire le integrazioni di API attraverso più sistemi e applicazioni, ricostruire tali integrazioni da zero può risultare dispendioso in termini di tempo, faticoso e impegnativo per le risorse interne. L'API Management offre alle aziende una maggiore flessibilità nel riutilizzo delle integrazioni di API e aiuta a risparmiare tempo e denaro senza compromettere la sicurezza.

Un beneficio notevole dell'utilizzo di una soluzione di API Management è la possibilità di distribuire e riutilizzare asset di integrazione in modo rapido ed efficiente. Gestendo tutte le API su una singola piattaforma unificata e centralmente visibile, le aziende possono facilmente condividere la documentazione e i costrutti di codifica delle API tra i team. Questo approccio riduce in modo significativo i costi di sviluppo e i tempi di commercializzazione. Le API Management platform contribuiscono inoltre a proteggere in modo molto più efficace i servizi esistenti monitorando l'utilizzo delle API e consentendo l'integrazione di protocolli di sicurezza all'avanguardia, tra cui OAuth, JWT e OpenID.