Le soluzioni APM forniscono strumenti universali per l'acquisizione e l'analytics dei dati provenienti dai servizi all'interno di un'applicazione. Rendono osservabile l'architettura delle applicazioni. Sebbene l'approccio APM fosse in passato sufficiente per una gestione delle applicazioni di alta qualità, ora non è attrezzato per gestire app e servizi distribuiti con più tempi di esecuzione e più livelli.

Le applicazioni moderne si basano su servizi e microservizi, spesso eseguiti in cluster Kubernetes in container Ciò significa che ci sono più tempi di esecuzione, ognuno dei quali emette log in posizioni diverse all'interno dell'architettura. Per gestire più tempi di esecuzione utilizzando l'APM, gli sviluppatori dovrebbero implementare più strumenti APM. Dovrebbero inoltre utilizzare un servizio di log streaming o un altro strumento di aggregazione per consolidare i dati di registrazione da ogni posizione.

Via via che le aziende aggiungono più servizi e microservizi all'architettura, introducono anche maggiore complessità, rendendo più difficile il tracciamento delle richieste quando qualcosa va storto.

Le soluzioni di osservabilità superano gli strumenti APM adottando un approccio olistico e cloud-native alla registrazione e al monitoraggio delle applicazioni. Forniscono una perfetta automazione dei processi e utilizzano dati contestuali storici per aiutare i team a ottimizzare meglio le applicazioni aziendali.

Grazie agli strumenti di osservabilità, i team possono comprendere meglio l'interazione tra i servizi (ad esempio, utilizzando grafici delle dipendenze) e il loro ruolo nell'architettura generale. Possono anche utilizzare soluzioni di osservabilità per aggregare e verificare i dati delle app, ricavandone insight fruibili.