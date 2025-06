Cos'è un server di applicazioni?

I server di applicazioni sono strettamente correlati ai server web e spesso i due termini vengono usati in modo intercambiabile. Tecnicamente, questo non è corretto, in quanto i server web sono in realtà un sottoinsieme dei server di applicazioni. Tuttavia, le differenze tra server web e server di applicazioni sono diventate meno importanti via via che le tecnologie continuano a fondersi.

Molti server di applicazioni utilizzano attualmente le funzionalità dei server web e viceversa, utilizzando HTTP e le sue varianti comuni come protocollo di comunicazione principale. Di fatto, molti server web (e anche alcuni server di applicazioni) sono ora chiamati server di applicazioni web. Ecco alcune somiglianze e differenze tra i due che vale la pena prendere in considerazione quando si valuta il loro valore per la tua attività: