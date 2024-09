Per stretta definizione, un server web è un sottoinsieme comune di un server delle applicazioni.

Un server web fornisce contenuto web statico, ad esempio pagine HTML, file, immagini, video, principalmente in risposta a richieste HTTP (Hypertext Transfer Protocol) provenienti da un browser web.

Un server delle applicazioni in genere può fornire anche contenuto web, ma il suo compito principale è consentire l'interazione tra i client degli utenti finali e il codice applicativo sul lato server - con il codice che rappresenta ciò che viene spesso chiamato logica di business - per generare e fornire contenuto dinamico, come risultati di transazioni, supporto decisionale o analytics in tempo reale. Il client per un server delle applicazioni può essere l'interfaccia dell'utente finale dell'applicazione stessa, un browser web o un'applicazione per dispositivi mobili e l'interazione client-server può avvenire tramite qualsiasi numero di protocolli di comunicazione.

In pratica, tuttavia, il confine tra server web e server delle applicazioni è diventato più confuso, in particolare con l'emergere del browser web come client preferito delle applicazioni e con la crescita delle aspettative degli utenti nei confronti delle prestazioni delle applicazioni web.

La maggior parte dei server web supporta plug-in per linguaggi di creazione di script (ad esempio, ASP, JSP, PHP, Perl) che consentono al server web di generare contenuto dinamico basato sulla logica sul lato server. E un numero crescente di server delle applicazioni non solo incorpora le funzionalità del server web, ma utilizza HTTP come protocollo principale e supporta altri protocolli (ad esempio, le varianti CGI e CGI) per l'interazione con i server web. Consentono inoltre alle applicazioni web di sfruttare servizi come proxy inverso, clustering, ridondanza e bilanciamento del carico - servizi che migliorano le prestazioni e l'affidabilità e consentono agli sviluppatori di concentrarsi meno sull'infrastruttura e più sulla codifica.

Per rendere le cose più confuse, molti server web e alcuni server delle applicazioni sono definiti o si autodefiniscono server di applicazioni web.

Il risultato è che i server web e i server delle applicazioni più popolari di oggi sono un ibrido di entrambi. La maggior parte delle applicazioni sempre più ricche oggi utilizzate presenta una combinazione di contenuto web statico e contenuto di applicazioni dinamiche, forniti tramite una combinazione di tecnologie server web e server delle applicazioni.