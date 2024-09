Cos'è Java?

Gli argomenti tecnici relativi a Java sono interessanti, ma le motivazioni di business che spingono a scegliere Java sono altrettanto convincenti: un grande team di talenti, una curva di apprendimento ridotta e un'ampia serie di ambienti di sviluppo integrati (IDE - Integrated Development Environments).

Poiché sempre più aziende utilizzano dispositivi connessi, algoritmi di machine learning e soluzioni cloud, la richiesta di sviluppatori esperti continua a crescere. Molti analisti prevedono una carenza di programmatori senior nel prossimo futuro, il che complica la possibilità di avviare nuove iniziative software. La domanda di sviluppatori per le applicazioni mobili potrebbe presto superare facilmente l'offerta.

Il grande team di talenti di sviluppatori Java rappresenta un motivo valido per basare le principali iniziative software su Java. Nel momento in cui i responsabili del personale pubblicano annunci di lavoro per sviluppatori Java, si aspettano di ricevere molti curricula di figure professionali qualificate e di coprire le posizioni richieste in tempi relativamente brevi. I responsabili possono anche ricorrere a risorse a contratto che supportino il personale interno per lo svolgimento di attività specifiche, senza la necessità di aumentare l'organico.

Oltre agli sviluppatori senior, le principali iniziative software richiedono anche un numero elevato di collaboratori junior. Anche se Java rimane il più diffuso linguaggio di programmazione introduttivo nei curricula degli studenti universitari di scienze informatiche, molti laureati non hanno le competenze per poter svolgere fin da subito il proprio lavoro in modo proficuo. Java è più facile da imparare e padroneggiare di molti altri linguaggi di programmazione, il che porta a una curva di apprendimento più breve e a un più rapido aumento della produttività. L'ampia community online Java di forum di sviluppatori, esercitazioni didattiche e gruppi di utenti aiuta i principianti a restare aggiornati rapidamente e fornisce ai programmatori più esperti strumenti efficaci e collaudati per la risoluzione dei problemi.

Per quanto riguarda gli strumenti di programmazione, Java fornisce una serie di IDE. Gli sviluppatori Java più esperti possono incrementare rapidamente un nuovo ambiente, il che consente ai responsabili dello sviluppo di scegliere l'IDE che meglio si adatta al tipo di progetto, al budget, alla metodologia di sviluppo e al livello di competenza del programmatore. Molti programmatori esperti di Java pensano a NetBeans, Eclipse e IntelliJ IDEA come i tre IDE principali per lo sviluppo di applicazioni aziendali. Ma esistono casi in cui un IDE più leggero, come ad esempio DrJava, BlueJ, JCreator o Eclipse Che, è la scelta migliore.