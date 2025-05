Cos'è la sicurezza dei dati?

La trasformazione digitale sta modificando profondamente il modo in cui le aziende operano e competono. Le aziende stanno creando, manipolando e memorizzando una quantità sempre maggiore di dati, aumentando la necessità di governance dei dati. Anche gli ambienti informatici sono diventati più complessi e comprendono spesso cloud pubblico, data center aziendale e numerosi dispositivi edge come sensori Internet of Things (IoT), robot e server remoti. Questa complessità aumenta il rischio di attacchi informatici, rendendo più difficile il monitoraggio e la protezione di questi sistemi.

Allo stesso tempo, è in aumento anche la consapevolezza dei consumatori circa l'importanza della privacy dei dati. La domanda, da parte del pubblico, di iniziative di protezione dei dati ha portato all'emanazione di diverse nuove normative sulla privacy, tra cui il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) europeo e il California Consumer Protection Act (CCPA). Questi regolamenti si aggiungono a leggi di lunga data per la sicurezza dei dati come l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), che protegge le cartelle cliniche elettroniche, e il Sarbanes-Oxley Act (SOX), che protegge gli azionisti delle società pubbliche da errori contabili e frodi finanziarie. Le multe più alte, fino a milioni di dollari, amplificano l'esigenza di conformità dei dati; ogni azienda ha un forte incentivo finanziario a garantire il mantenimento della conformità.

Il valore aziendale dei dati non è mai stato così grande come oggi. Poiché la perdita di segreti commerciali o della proprietà intellettuale (IP) può influire sulle innovazioni e sulla redditività future, l'affidabilità è sempre più importante per i consumatori.