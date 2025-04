Cosa sono il backup e il ripristino?

Il nastro è il supporto di backup più vecchio attualmente in uso. Il nastro offre uno storage dei dati a basso costo e ad alta capacità, tuttavia le prestazioni di lettura/scrittura relativamente lente lo rendono una scelta inadeguata per il backup incrementale, così come per la protezione continua dei dati (CDP) o per qualsiasi altro metodo di backup che aggiorna i backup ogni volta che i dati cambiano (vedi la sezione "Metodi e soluzioni comuni").

Il nastro è maggiormente soggetto all'usura fisica e al danneggiamento rispetto ad altri supporti di storage, pertanto deve essere gestito con attenzione e costantemente testato per garantirne il funzionamento al momento del ripristino. Per questi motivi, il nastro rappresenta la scelta migliore per i backup notturni o settimanali o per archiviare in modo economico i dati che l'organizzazione desidera o è tenuta a conservare, ma che non sono necessari per rendere rapidamente l'azienda di nuovo operativa in caso di interruzione o disastro.