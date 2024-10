Il nuovo IBM Storage DS8000 (decima generazione) è l'innovazione più recente per quanto concerne lo storage di livello enterprise per le architetture IBM Z e IBM i.



IBM Storage DS8000 assiste la tua azienda a prendere decisioni basate sui dati più solide, ad avere accesso a insight approfonditi e a sviluppare fiducia e sicurezza, il tutto incrementando la sicurezza e la privacy dei dati.

IBM Storage DS8000 è la soluzione di storage dei sistemi di dati aziendali progettata per garantire la disponibilità di workload aziendali critici e ridurre il rischio aziendale di interruzioni e aiuta a garantire finanziamenti per progetti futuri come l'AI.​