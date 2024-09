Il termine "sicurezza dei dati" indica la pratica di proteggere le informazioni digitali da accessi non autorizzati, danneggiamenti o furti durante tutto il loro ciclo di vita. È un concetto che comprende ogni aspetto della sicurezza delle informazioni, da quella fisica dell'hardware e dei dispositivi di archiviazione ai controlli amministrativi e di accesso, fino alla sicurezza logica delle applicazioni software. Include anche policy e procedure organizzative.



Se implementate correttamente, le strategie di sicurezza dei dati proteggono le risorse informatiche di un'organizzazione non solo dalle attività dei criminali informatici, ma anche dalle minacce interne e dagli errori umani, che rimangono al momento tra le principali cause di violazione dei dati. La sicurezza dei dati implica l'impiego di strumenti e tecnologie capaci di migliorare la capacità di un'organizzazione di vedere dove risiedono i dati critici e come vengono utilizzati. Idealmente, questi strumenti devono essere in grado di applicare protezioni come la crittografia, il mascheramento dei dati e la redazione dei file sensibili, e di automatizzare la creazione di report per semplificare gli audit e il rispetto dei requisiti normativi.





Sfide aziendali

La trasformazione digitale sta modificando profondamente ogni aspetto del modo in cui oggi le aziende operano e competono sul mercato. Il volume di dati che queste ultime creano, manipolano e archiviano è in continua crescita e determina una maggiore necessità di governance dei dati. Inoltre, gli ambienti informatici sono più complessi di un tempo e abitualmente comprendono il cloud pubblico, il data center aziendale e numerosi dispositivi periferici, dai sensori dell'Internet of Things (IoT) ai robot, fino ai server remoti. Questa complessità crea una superficie di attacco più ampia e più difficile da monitorare e proteggere.

Allo stesso tempo, sta aumentando la consapevolezza dei consumatori in merito all'importanza della privacy dei dati. Alimentate dalla crescente domanda pubblica di iniziative per la protezione dei dati, di recente sono state emanate numerose normative in materia di privacy, tra cui il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation) in Europa e il California Consumer Protection Act (CCPA). Queste norme si aggiungono a disposizioni esistenti, quali l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), che protegge le cartelle cliniche elettroniche, e il Sarbanes-Oxley Act (SOX), che salvaguarda gli azionisti delle società pubbliche da errori contabili e frodi finanziarie. Con sanzioni massime dell'ordine di milioni di dollari, ogni azienda ha un forte incentivo finanziario a garantire la propria conformità.



Il valore di business dei dati non è mai stato così elevato come oggi. La perdita di segreti commerciali o di proprietà intellettuale può avere un impatto sulle innovazioni e sulla redditività future. Pertanto, l'affidabilità è sempre più importante per i consumatori: ben il 75% ha dichiarato che non acquisterà da aziende di cui non si fida per quanto riguarda la protezione dei propri dati.