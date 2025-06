Soluzioni per la sicurezza e la protezione dei dati  

Con l'avvento dell'era digitale, il ricorso a infrastrutture e applicazioni cloud è aumentato in tutte le organizzazioni. L'espansione dello spazio occupato dai dati, la continua trasformazione digitale e la migrazione al cloud hanno esteso la superficie di attacco. Di conseguenza, sebbene abbiano guadagnato in scala ed efficienza, le organizzazioni si trovano ora ad affrontare sfide più complesse in termini di sicurezza dei dati, poiché questa deve ormai coprire i dati on-premise, nell'infrastruttura cloud e nelle app SaaS – e integrarsi con i sistemi di sicurezza aziendali.

Poiché una violazione dei dati costa in media milioni di dollari, è fondamentale comprendere quali sono gli archivi di dati strutturati e non strutturati, dove risiedono, chi può accedervi, cosa deve essere crittografato, qual è il flusso di questi dati e quali potenziali errori di configurazione vi sono. Queste soluzioni fondamentali gettano le basi per una solida gestione della sicurezza dei dati.