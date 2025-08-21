Previeni l'uso della shadow AI La shadow AI può passare inosservata. Scopri come rilevarla.

Esterni di un edificio con pareti in cemento bianco

Riunisci i team di sicurezza dell'AI e governance dell'AI

La Gartner® Market Guide for AI TriSM condivide le linee guida su come riunire i team.

Proteggi la tua privacy

Le organizzazioni che si spingono oltre la semplice conformità normativa possono creare fiducia nei clienti e distinguersi dalla concorrenza. Le soluzioni IBM Security® ti aiutano a offrire una customer experience affidabile e a far crescere l'azienda con un approccio olistico e adattativo alla riservatezza dei dati sulla base dei principi Zero Trust e di una protezione della riservatezza dei dati collaudata.

 
X-Force® 2025 Threat Intelligence Index

Scopri come proteggere persone e dati dagli attacchi informatici. Ottieni informazioni più approfondite sulle tattiche degli autori degli attacchi e consigli per proteggere in modo proattivo la tua organizzazione.

 Le ultime novità sulla threat intelligence

L'AI intelligente inizia con una sicurezza e una governance più intelligenti

Partecipa a questa conversazione con un leader della cybersecurity presso un'azienda sanitaria Fortune 20 per scoprire le best practice sulla sicurezza dell'AI.

Vantaggi della riservatezza dei dati
Consapevolezza dei rischi legati ai dati

Valuta l'uso dei dati e i rischi ad esso legati rispetto alle responsabilità verso i clienti e gli organi di controllo.
Condivisione sicura dei dati

Protezione dei dati personali con controlli di sicurezza per garantire esperienze affidabili.
Automatizzazione della risposta agli incidenti

Efficienza di risposta per risolvere problemi legati a rischi e conformità, in modo più facilmente scalabile.
IBM Guardium Discover and Classify

IBM Security e 1touch.io collaborano per il rilevamento dei dati a favore di privacy e sicurezza. Trai vantaggio da un rilevamento e da una classificazione precisi, scalabili e integrati di dati strutturati e non strutturati in tutti gli ambienti.

 Scopri di più su IBM Guardium Discover and Classify
Soluzioni per la riservatezza dei dati Protezione dati completa

Il software IBM Guardium® offre una sicurezza dei dati avanzata, integrata e scalabile.

 Esplora Guardium Prenota una demo gratuita del prodotto Gestione dei consensi

IBM Verify offre una gestione delle identità e degli accessi dei clienti attenta alla privacy.

 Scopri Verify Prova Verify gratuitamente Risposta più rapida agli incidenti

IBM QRadar® SOAR accelera la cyber resilience e consente l'automazione delle attività ripetitive.

 Esplora SOAR Prenota una demo gratuita del prodotto Resilienza dei dati

Le soluzioni di flash storage per la protezione dei dati archiviati e la resilienza informatica promuovono la continuità operativa, il miglioramento delle performance e la riduzione dei costi infrastrutturali.

 Esplora le soluzioni di flash storage Governance dei dati

IBM Cloud Pak for Data fornisce strumenti per creare una base di dati governati per accelerare i risultati derivanti dai dati e soddisfare i requisiti di privacy e conformità.

 Esplora il caso d'uso della governance dei dati Fai una prova gratuita di Cloud Pak for Data Gestione della privacy dei dati

Automatizza il reporting dei dati privati per migliorare l'accuratezza della conformità, ridurre i tempi di controllo e velocizzare le iniziative con IBM OpenPages Data Privacy Management.

 Servizi per la riservatezza dei dati
Servizi per la riservatezza dei dati
Vista satellitare della Terra delle luci della città
Servizi per politica di riservatezza dei dati

Accedi a servizi di privacy che aiutano a fissare regole per il trattamento e l’uso di dati protetti.

 Esplora i servizi per la privacy
Persone al lavoro nella sala server
Servizi per la sicurezza dei dati

Collabora con gli esperti di sicurezza dei dati per proteggere i tuoi dati più sensibili.

 Scopri i servizi per la sicurezza dei dati
Vista aerea di donne d'affari che lavorano insieme con laptop e tablet in un ufficio pieno di luce
Servizi mirati ai rischi e alla conformità

Gestisci i tuoi rischi di sicurezza e la conformità normativa collaborando con consulenti esperti in riservatezza dei dati.

 Scopri i servizi per la gestione dei rischi
Risorse Report Cost of a Data Breach 2025
L'AI sta trasformando il business, ma questo comporta anche dei rischi. Il 97% delle organizzazioni che ha subito incidenti di sicurezza legati all'AI non disponeva di controlli di accesso adeguati.
Cinque insidie comuni per la sicurezza dei dati
Esplora questo e-book e scopri come migliorare la sicurezza dei dati e il livello di conformità.
Preparati al futuro della privacy dei dati
Cinque considerazioni chiave per preparare la tua organizzazione al futuro del landscape della privacy dei dati.
