Le organizzazioni che si spingono oltre la semplice conformità normativa possono creare fiducia nei clienti e distinguersi dalla concorrenza. Le soluzioni IBM Security® ti aiutano a offrire una customer experience affidabile e a far crescere l'azienda con un approccio olistico e adattativo alla riservatezza dei dati sulla base dei principi Zero Trust e di una protezione della riservatezza dei dati collaudata.
Scopri come proteggere persone e dati dagli attacchi informatici. Ottieni informazioni più approfondite sulle tattiche degli autori degli attacchi e consigli per proteggere in modo proattivo la tua organizzazione.
Valuta l'uso dei dati e i rischi ad esso legati rispetto alle responsabilità verso i clienti e gli organi di controllo.
Protezione dei dati personali con controlli di sicurezza per garantire esperienze affidabili.
Efficienza di risposta per risolvere problemi legati a rischi e conformità, in modo più facilmente scalabile.
IBM Security e 1touch.io collaborano per il rilevamento dei dati a favore di privacy e sicurezza. Trai vantaggio da un rilevamento e da una classificazione precisi, scalabili e integrati di dati strutturati e non strutturati in tutti gli ambienti.
Il software IBM Guardium® offre una sicurezza dei dati avanzata, integrata e scalabile.
IBM Verify offre una gestione delle identità e degli accessi dei clienti attenta alla privacy.
IBM QRadar® SOAR accelera la cyber resilience e consente l'automazione delle attività ripetitive.
Le soluzioni di flash storage per la protezione dei dati archiviati e la resilienza informatica promuovono la continuità operativa, il miglioramento delle performance e la riduzione dei costi infrastrutturali.
IBM Cloud Pak for Data fornisce strumenti per creare una base di dati governati per accelerare i risultati derivanti dai dati e soddisfare i requisiti di privacy e conformità.
Automatizza il reporting dei dati privati per migliorare l'accuratezza della conformità, ridurre i tempi di controllo e velocizzare le iniziative con IBM OpenPages Data Privacy Management.
Accedi a servizi di privacy che aiutano a fissare regole per il trattamento e l’uso di dati protetti.
Collabora con gli esperti di sicurezza dei dati per proteggere i tuoi dati più sensibili.
Gestisci i tuoi rischi di sicurezza e la conformità normativa collaborando con consulenti esperti in riservatezza dei dati.