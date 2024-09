Con IBM OpenPages Data Privacy Management è possibile comprendere appieno come vengono utilizzati i dati privati all'interno dell'organizzazione.Questo modulo fornisce una visione completa e in tempo reale di come i dati sensibili sono utilizzati, archiviati e accessibili presso l'intera organizzazione, grazie ad AI, automazione e sicurezza integrate.Vedi quali sono i dati accessibili, e quando, per accelerare il processo di monitoraggio dei rischi.Automatizza il reporting dei dati privati per migliorare l'accuratezza, ridurre i tempi di controllo e velocizzare le iniziative presso l'organizzazione.