Cosa ottieni

Requisiti normativi consolidati Un repository unico per la gestione dei contenuti normativi, che consente agli stakeholder dell'intera azienda di elaborare e classificare in modo più efficiente ampi volumi di dati normativi. La visione centralizzata aiuta ad automatizzare l'individuazione delle modifiche normative ai requisiti applicabili e a ridurre volumi ingestibili di avvisi normativi.

Associazione dei requisiti normativi alle tassonomie Offre la possibilità di associare i requisiti normativi ai dati interni sui rischi, connettendo i dati normativi ai rischi, ai controlli e alle politiche chiave e collegandoli a una strategia aziendale complessiva. Le norme complesse vengono organizzate, rese visibili e misurabili con la terminologia specifica della tua azienda e assegnate ai suoi proprietari.