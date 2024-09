Cosa ottieni

Supporto alla conformità normativa del rischio di modello Aiuta le organizzazioni a rispettare i requisiti di conformità e a ridurre i costi di manutenzione, con una serie di regolamenti incentrati sui modelli, in ogni area geografica e giurisdizione.La tua organizzazione può assegnare politiche, metriche e modelli a diversi requisiti normativi, per supportare le valutazioni su diverse normative complementari.

Dimostrazione di governance del rischio finanziario Centralizza i modelli utilizzati da banche, compagnie assicurative e altre istituzioni finanziarie, per misurare e gestire il rischio finanziario.Ciò consente alla tua organizzazione di mantenere un elenco a livello aziendale di modelli e documenti, nonché di monitorare eventuali problemi associati ai modelli.Assegna la proprietà dei modelli ai ruoli più adeguati e redigi report sugli inventari dei modelli ed eventuali problemi.