La gestione dei rischi ESG è fondamentale per garantire la continuità delle operazioni, mantenere la fiducia degli stakeholder e rispettare gli obblighi sociali e normativi. Il modulo OpenPages Risk Management for ESG consente alle organizzazioni di governare i propri programmi ESG, valutare i rischi associati alle operazioni, mantenere la conformità alla sostenibilità e creare strategie per promuovere una crescita aziendale sostenibile.