Soluzioni di sicurezza Zero Trust

L'accesso alle risorse della tua azienda viene fornito a più utenti. Nonostante dipendenti, partner, clienti e consumatori abbiano obiettivi ed esigenze diverse, hanno tutti bisogno di un determinato livello di accesso alle informazioni aziendali. Il numero di connessioni e risorse da gestire rende la verifica degli utenti una procedura complessa.

Il passaggio a un'infrastruttura di multicloud ibrido comporta la distribuzione delle risorse tra svariati ambienti IT, con più endpoint, inclusi i dispositivi IoT, con diversi livelli di visibilità e controllo. È difficile sapere se ogni utente gode dell'accesso adeguato ai dati corretti. e serve il contesto per poter prendere le giuste decisioni.

Altrettanto preoccupante risulta la prevalenza di attività malevole, ad esempio i malware, gli attacchi ransomware e di phishing, che mettono a rischio la rete, le risorse digitali e l'intero business. Secondo il report Cost of Data Breach di IBM, i costi sono aumentati del 15% negli ultimi 3 anni.

Prenota una sessione con X-Force per discutere i risultati del report

Una strategia di sicurezza Zero Trust con IBM può aiutare le organizzazioni ad aumentare la resilienza informatica, gestire i rischi di un ambiente di business non connesso e, al contempo, garantire agli utenti l'accesso alle risorse necessarie. Si tratta di un modello e un di piano che si basano sul contesto per connettere in sicurezza gli utenti ai dati per loro rilevanti, al momento giusto e alle condizioni giuste, proteggendo nel frattempo l'organizzazione dalle minacce informatiche. L'approccio contribuisce alla creazione di politiche Zero Trust, che consentono di lavorare da remoto e in modo ibrido con un'elevata protezione, oltre a fornire un'elevata sicurezza per il modello di lavoro standard, on-premises e dietro il firewall.