Il confidential computing protegge i dati sensibili eseguendo l'elaborazione in un TEE (trusted execution environment) basato sull'hardware. IBM Cloud® va oltre il confidential computing proteggendo i dati durante l'intero ciclo di vita di elaborazione. Ottieni un livello superiore di garanzia della privacy con un'autorità completa sui tuoi dati inattivi, in transito e in uso.