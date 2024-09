L'accesso all'elettricità è così critico per la società moderna che potrebbe essere considerato quasi un diritto umano, eppure quasi un miliardo di persone nell'Africa subsahariana non ha ancora accesso ad alcuna fornitura elettrica. Ciò non è solo perché le aree remote mancano di infrastrutture; in Tanzania, ad esempio, circa il 50% della popolazione vive in prossimità della rete, ma solo il 16% delle case è a essa collegata.

Il problema è che l'installazione di una connessione richiede un investimento iniziale significativo, il che la rende fuori dalla portata di molte famiglie. Di conseguenza, ogni volta che hanno bisogno di ricaricare i loro cellulari, devono pagare qualcuno che sia connesso, e i prezzi sono spesso scandalosamente alti. Si stima che molte persone nell'Africa subsahariana spendano fino al 10% del proprio reddito in elettricità, una percentuale oltre 10 volte superiore alla percentuale media in Europa e Nord America.

Irene Energy, con sede in Francia, si è resa conto che molti di questi problemi potevano essere risolti creando un'infrastruttura di back-office più semplice, economica e flessibile per i fornitori di servizi energetici. Ad esempio, se i costi di gestione e di elaborazione dei pagamenti sono sufficientemente bassi, diventa conveniente per le persone versare piccole somme del loro reddito settimanale in un fondo comunitario finché non hanno risparmiato abbastanza per l'installazione di una nuova connessione alla rete. Consente inoltre il roaming dell'elettricità; ad esempio, un utente può ricaricare il telefono a casa di un amico, ma pagando lui stesso l'elettricità, garantendo così una ripartizione equa dei costi.

"Abbiamo visto un'enorme opportunità per cambiare in meglio i mercati dell'energia con un'infrastruttura di back-office sicura, scalabile, potente e conveniente per i fornitori di servizi energetici", spiega Guillaume Marchand, fondatore di Irene Energy. "Avevamo solo bisogno di trovare le terze parti giuste che ci aiutassero a risolvere la formidabile sfida tecnica."