Integrare il cloud nel programma di sicurezza aziendale esistente non significa solo aggiungere qualche controllo in più o soluzioni mirate. È richiesta una valutazione delle risorse e delle esigenze aziendali per sviluppare un nuovo approccio alla cultura e alla strategia di sicurezza del cloud. Per poter gestire un programma di sicurezza multicloud ibrido e coeso, è necessario stabilire visibilità e controllo. I prodotti e gli esperti di IBM Security possono aiutarti a integrare i controlli appropriati, a orchestrare la distribuzione dei carichi di lavoro e a stabilire una gestione efficace delle minacce.
Scopri come gli autori delle minacce intraprendono i loro attacchi e come proteggere attivamente la tua organizzazione.
Acquisisci una visione prospettica della tua azienda e del tuo programma di sicurezza basato sui rischi. Definisci la sicurezza del cloud a tutti i livelli dello stack per raggiungere i tuoi obiettivi aziendali.
Integrare i controlli di sicurezza nativi del cloud, implementare la metodologia secure-by-design e stabilire l'orchestrazione e l'automazione della sicurezza per definire e applicare il programma di sicurezza del cloud aziendale.
Grazie alla visibilità e al controllo centralizzati, la tua azienda potrà monitorare le minacce e reagire di conseguenza. Individua e argina gli attacchi orchestrando una risposta efficace agli incidenti in tutta l'organizzazione.
NHS Digital ha scelto IBM come partner strategico del Cyber Security Operations Centre (CSOC) con lo scopo di fornire servizi di sicurezza e supporto avanzati.
CIB ha collaborato con IBM per ridurre le attività manuali di governance delle identità, fornendo una gestione sicura e trasparente delle identità di 8.000 dipendenti.