Integrare il cloud nel programma di sicurezza aziendale esistente non significa solo aggiungere qualche controllo in più o soluzioni mirate. È richiesta una valutazione delle risorse e delle esigenze aziendali per sviluppare un nuovo approccio alla cultura e alla strategia di sicurezza del cloud. Per poter gestire un programma di sicurezza multicloud ibrido e coeso, è necessario stabilire visibilità e controllo. I prodotti e gli esperti di IBM Security possono aiutarti a integrare i controlli appropriati, a orchestrare la distribuzione dei carichi di lavoro e a stabilire una gestione efficace delle minacce.