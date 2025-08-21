L'AI riscrive il rischio informatico Esplora il nuovo campo di battaglia per aggressori e difensori

Soluzioni per la sicurezza del cloud

Passa con fiducia al multicloud ibrido e integra la sicurezza in ogni fase del tuo percorso verso l'adozione del cloud
Illustrazione di un programma di sicurezza aziendale e di gestione hybrid cloud

L'AI intelligente inizia con una sicurezza e una governance più intelligenti

Partecipa a questa conversazione con un leader della cybersecurity presso un'azienda sanitaria Fortune 20 per scoprire le best practice sulla sicurezza dell'AI.

Sicurezza innovativa e affidabile

Integrare il cloud nel programma di sicurezza aziendale esistente non significa solo aggiungere qualche controllo in più o soluzioni mirate. È richiesta una valutazione delle risorse e delle esigenze aziendali per sviluppare un nuovo approccio alla cultura e alla strategia di sicurezza del cloud. Per poter gestire un programma di sicurezza multicloud ibrido e coeso, è necessario stabilire visibilità e controllo. I prodotti e gli esperti di IBM Security possono aiutarti a integrare i controlli appropriati, a orchestrare la distribuzione dei carichi di lavoro e a stabilire una gestione efficace delle minacce.

IBM Guardium Data Security Center è stato nominato leader in quattro categorie nella Leadership Compass Data Security Platforms 2025 di KuppingerCole Analysts
Proteggi e monitora i tuoi dati, le tue applicazioni e i tuoi ambienti con i servizi di sicurezza IBM
Definisci il tuo stato futuro

Acquisisci una visione prospettica della tua azienda e del tuo programma di sicurezza basato sui rischi. Definisci la sicurezza del cloud a tutti i livelli dello stack per raggiungere i tuoi obiettivi aziendali.
Crea e passa al cloud in tutta sicurezza

Integrare i controlli di sicurezza nativi del cloud, implementare la metodologia secure-by-design e stabilire l'orchestrazione e l'automazione della sicurezza per definire e applicare il programma di sicurezza del cloud aziendale.

 

 
Esegui una gestione continua delle minacce e della resilienza

Grazie alla visibilità e al controllo centralizzati, la tua azienda potrà monitorare le minacce e reagire di conseguenza. Individua e argina gli attacchi orchestrando una risposta efficace agli incidenti in tutta l'organizzazione.

 
Soluzioni di sicurezza multicloud ibrido Gestione delle minacce
Gestisci le informazioni sulle minacce e sugli eventi con una visione precisa che ti consente di adeguarti alle nuove minacce e di rilevare e rispondere rapidamente agli attacchi.
Protezione dei dati
Individua, classifica, proteggi e gestisci i tuoi dati critici ovunque essi siano. Conserva le tue chiavi di crittografia dei dati cloud.
Gestione identità e accessi (IAM)
Identifica e gestisci chi ha i livelli di accesso appropriati nel tuo ambiente ibrido multicloud.
Piattaforma di sicurezza multicloud ibrida
Collegati agli archivi senza spostare i tuoi dati e reagisci più rapidamente con l'orchestrazione e l'automazione tra gli strumenti e i team.
Soluzioni di sicurezza dei dispositivi mobili
Gestisci e proteggi i tuoi dispositivi mobili da un'unica console e previeni le minacce informatiche come il phishing.
Soluzioni per la protezione delle frodi
Autentica i clienti, rileva le frodi e proteggiti dagli utenti malevoli su tutti i canali.
Servizi per la sicurezza del cloud Sicurezza del cloud e strategia di rischio
Inizia con un piano completo per la sicurezza del cloud che prevede strategia, governance e preparazione basate sui rischi.
Protezione dei carichi di lavoro
Crea, distribuisci e gestisci carichi di lavoro con sicurezza integrata.
Servizi per la sicurezza offensivi IBM X-Force Red
Ingaggia un team globale di hacker che tenti di violare la tua organizzazione e scopri vulnerabilità pericolose.
Servizi di gestione delle minacce
Usa un framework di sicurezza più abile per gestire l’intero ciclo di vita delle minacce.
Servizi per la sicurezza dei dati
Ottieni una protezione completa per i dati enterprise più critici.
Servizi IAM cloud
Inizia il percorso verso una corretta migrazione su cloud del tuo programma cloud Identity and Access Management (IAM).
Infermieri che parlano in reparto utilizzando un tablet digitale
NHS Digital

NHS Digital ha scelto IBM come partner strategico del Cyber Security Operations Centre (CSOC) con lo scopo di fornire servizi di sicurezza e supporto avanzati.

 Scopri di più
Immagine di scie luminose sulla rotatoria di una città
Commercial International Bank S.A.E. (CIB)

CIB ha collaborato con IBM per ridurre le attività manuali di governance delle identità, fornendo una gestione sicura e trasparente delle identità di 8.000 dipendenti.

 Scopri di più
Risorse Report Cost of a Data Breach 2025
Il 97% delle organizzazioni che ha subito incidenti di sicurezza legati all'AI non disponeva di controlli di accesso adeguati.
X-Force 2025 Threat Intelligence Index
Scopri come gli autori delle minacce intraprendono i loro attacchi e come proteggere attivamente la tua organizzazione.
Report 2024 IBM Security X-Force Cloud Threat Landscape
Ottieni informazioni chiave e strategie pratiche per proteggere il tuo cloud con le più recenti informazioni sulle minacce.
La sicurezza del cloud chiara per tutti
Comprendere la sicurezza del cloud, un insieme di procedure e tecnologie progettate per affrontare le minacce esterne e interne alla sicurezza aziendale, e come applicarle.
Orchestrazione dei servizi di sicurezza cloud
Scopri come proteggere il tuo cloud ibrido, promuovere l'innovazione e coordinare la risposta agli incidenti per ridurre al minimo i rischi che potrebbero coinvolgere la tua organizzazione.
Rimani aggiornato sulle tendenze e le notizie più recenti in ambito di sicurezza.
Proteggi il tuo cloud

Personalizza la tua esperienza cloud con servizi e soluzioni di sicurezza cloud adatti alle tue esigenze aziendali.