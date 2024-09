Oggi il posto di lavoro è ovunque. Per i CIO, i CISO e i loro team è necessario avere a disposizione una forza lavoro mobile protetta, anche con soluzioni di sicurezza che consentano l'esecuzione flessibile di app, contenuti e risorse su tutti i dispositivi mobili aziendali e garantiscano un buon livello di cybersecurity. In qualunque tipo di ambiente, che sia bring your own device (BYOD), choose your own device (CYOD) o con dispositivi forniti dall'azienda, i leader hanno bisogno di opzioni strategiche per la prevenzione dalle minacce più avanzate alla mobile security, come ransomware e phishing, e per correggere efficacemente eventuali vulnerabilità. Queste opzioni includono insight sui rischi e analisi comportamentale, politiche di sicurezza e containerizzazione delle risorse mission-critical.

Nel mondo odierno, le organizzazioni devono gestire centralmente gli endpoint e la sicurezza, mantenendo al contempo efficienti i propri esperti IT, creare esperienze prive di attriti per i propri utenti, ridurre le minacce informatiche e mantenere basso il costo totale di proprietà (TCO).