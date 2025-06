IBM Trusteer si avvale di un team di esperti di minacce di livello mondiale, i quali monitorano costantemente il dark web per individuare le minacce emergenti ed escogitare nuovi modi per rilevarle. Inoltre, attingono a una rete di intelligence globale di milioni di dispositivi in 190 paesi utilizzando un'impronta digitale unica e persistente per ogni dispositivo.