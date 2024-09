IBM Trusteer Mobile aiuta a rilevare i rischi per dispositivi e sessioni in tempo reale, contribuendo a mantenere l'integrità dell'applicazione in cui è stata incorporata utilizzando analitica avanzata. Trusteer Mobile valuta il dispositivo per determinare se è stato compromesso da soggetti malintenzionati come malware, trojan di accesso remoto (RAT) e app per il furto di SMS o tramite jailbreak e rooting, attacchi overlay e altro ancora. Utilizza tecnologie avanzate per elaborare costantemente ulteriori indicatori in diversi canali, come anomalie comportamentali, discrepanze nella navigazione e prove di compromissioni causate da attacchi di phishing.