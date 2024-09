La lotta contro le frodi ha ora due requisiti aggiuntivi: proteggere la riservatezza dei dati personali e garantire un'esperienza del cliente ottimale. Per sostenere questa missione, BoursoBank ha scelto di lavorare con la soluzione IBM Security Trusteer.

I clienti del online banking sono sempre più vulnerabili alle frodi. Sebbene le barriere di sicurezza siano state rafforzate con tattiche come l'autenticazione a due fattori, i metodi utilizzati dagli hacker cambiano costantemente. Il phishing rappresenta più della metà di tutti i casi. I clienti ricevono un'e-mail che sembra un documento ufficiale dal loro istituto bancario. Questa e-mail porta effettivamente a un sito web fraudolento che ruberà i codici di accesso dei clienti quando provano ad accedere. Gli hacker possono anche effettuare chiamate telefoniche. Usano le informazioni personali raccolte da internet per convincere i clienti a rivelare i loro codici personali o eseguire operazioni che gli consentano di accedere agli account o ai computer delle loro vittime. Uno studio pubblicato dal National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE) alla fine del 2021 ha dimostrato che il 35% degli utenti internet europei è stato esposto al phishing, e il 30% ha trovato software dannoso sulle proprie apparecchiature di accesso a internet.

Con oltre cinque milioni di clienti, BoursoBank ha dato priorità alla lotta contro le frodi e la protezione dei clienti. Si tratta di questioni che influiscono sulle operazioni, sulle finanze e sull'immagine dell'azienda in termini di clienti e partner.

L'implementazione di misure antifrode è un processo complesso: con quasi 1000 azioni di gestione del conto accessibili online alla Boursorama Banque, l'area di monitoraggio è molto estesa. Per motivi di riservatezza, Boursorama Banque non consente alla soluzione antifrode di accedere ai dati personali dei clienti, pertanto l'analisi è basata su criteri tecnici o comportamentali protetti durante la connessione. Inoltre, le scadenze devono essere molto brevi, sia per evitare di disturbare i clienti che consultano legittimamente i propri conti, sia per contrastare rapidamente eventuali tentativi di frode.