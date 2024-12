Quando i clienti accedono al portale online o ai partner che desiderano collaborare, si aspettano un'esperienza digitale sicura e senza attriti.

Considerando il potenziale di milioni di identità di consumatori e miliardi di transazioni, come è possibile raccogliere, archiviare e gestire i dati per personalizzare le interazioni garantendo il rispetto degli standard sulla privacy? Le soluzioni CIAM di IBM Verify consentono di offrire esperienze utente fluide e ripetibili che creano fidelizzazione al brand riducendo al contempo le minacce alla sicurezza per l'azienda.