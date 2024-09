Oggi che il costo di una violazione dei dati ha raggiunto il massimo storico di 4,45 milioni di dollari, le organizzazioni devono conoscere le proprie vulnerabilità. Un hacker può sfruttare la minima opportunità per introdursi nel tuo ambiente. Per evitarlo, la cosa migliore è seguire la stessa mentalità.

IBM X-Force Red applica le stesse tattiche, strumenti, tecniche e la stessa attitudine mentale degli autori degli attacchi per aiutare le organizzazioni a correggere le proprie vulnerabilità. In questo modo ti aiutiamo a tenere testa agli hacker e a proteggere i tuoi dati più preziosi.

X-Force Red è un team globale di oltre 200 hacker, assunti da IBM per violare la sicurezza delle organizzazioni e scoprire vulnerabilità pericolose che gli autori degli attacchi potrebbero utilizzare per profitto personale. I servizi di sicurezza offensiva utilizzati includono test di penetrazione, gestione delle vulnerabilità e simulazione degli avversari, per aiutarti a identificare, organizzare per priorità e correggere gli errori di sicurezza riguardanti l'intero ecosistema digitale e non.