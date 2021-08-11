Cos'è la sicurezza del cloud?

Gestione delle identità e degli accessi (IAM)

Gli strumenti e i servizi di gestione delle identità e degli accessi (IAM) consentono alle aziende di implementare protocolli di applicazione basati su politiche per tutti gli utenti che tentano di accedere a servizi on-premise e basati sul cloud. La funzionalità principale dell'IAM è quella di creare identità digitali per tutti gli utenti in modo che possano essere monitorate attivamente e limitate quando necessario durante tutte le interazioni con i dati.

Prevenzione della perdita di dati (DLP)

I servizi di prevenzione della perdita di dati (DLP) offrono una serie di strumenti e servizi progettati per garantire la sicurezza dei dati cloud regolamentati. Le soluzioni DLP utilizzano una combinazione di avvisi di correzione, crittografia dei dati e altre misure preventive per proteggere tutti i dati archiviati, inattivi o in movimento.

Security information and event management (SIEM)

Il Security information and event management (SIEM) offre una soluzione completa per l'orchestrazione della sicurezza che automatizza il monitoraggio, la rilevazione e la risposta alle minacce negli ambienti basati sul cloud. La tecnologia SIEM utilizza tecnologie basate sull'AI per correlare i dati di registro su più piattaforme e asset digitali. Ciò offre ai team IT la possibilità di applicare con successo i propri protocolli di sicurezza di rete, consentendo loro di reagire rapidamente a qualsiasi potenziale minaccia.

Continuità aziendale e disaster recovery

Indipendentemente dalle misure preventive che le organizzazioni hanno messo in atto per le loro infrastrutture on-premise e basate su cloud, possono comunque verificarsi violazioni dei dati e interruzioni dirompenti. Le aziende devono essere in grado di reagire rapidamente alle vulnerabilità appena scoperte o a interruzioni significative del sistema il prima possibile. Le soluzioni di disaster recovery sono fondamentali per la sicurezza del cloud e offrono alle organizzazioni gli strumenti, i servizi e i protocolli necessari per accelerare il recupero dei dati perduti e riprendere le normali operazioni aziendali.



