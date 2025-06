Che cos'è la Platform as a Service (PaaS)?

AIPaaS consente ai team di sviluppo di creare applicazioni di intelligenza artificiale (AI) senza dover sostenere le spese, spesso proibitive, necessarie per acquistare, gestire e mantenere la notevole potenza di elaborazione, le capacità di archiviazione e le capacità di rete che queste applicazioni richiedono. AIPaaS include in genere modelli di machine learning (ML) e deep learning pre-addestrati che gli sviluppatori possono utilizzare così come sono o personalizzare. Include anche API già pronte per l'integrazione di funzionalità AI specifiche, come il riconoscimento vocale o la conversione Speech to Text, in applicazioni esistenti o nuove.