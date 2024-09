Tecnologi aziendali, sviluppatori cittadini e professionisti, specialisti dell'integrazione e consulenti possono utilizzare le soluzioni iPaaS pronte all'uso per creare rapidamente i flussi di integrazione per la condivisione dei dati all'interno di un'organizzazione o con più aziende.

Con le soluzioni iPaaS, le organizzazioni possono collegare applicazioni, dati, processi di business e servizi diversi, ospitati on-premise, in un cloud privato o all'interno di un ambiente cloud pubblico. iPaaS offre inoltre ai team DevOps, IT e aziendali un modo per creare rapidamente integrazioni e abilitare aggiornamenti in tempo reale in tutto il patrimonio applicativo e nell'ecosistema dell'organizzazione.