Nelle discussioni sull'importanza delle applicazioni e dei servizi integrati in un ambiente aziendale, i termini "application integration" e "data integration" sono talvolta usati in modo intercambiabile. Tuttavia, l'idea e gli use case alla base di ciascuno di questi processi sono molto diversi.

Cosa si intende per data integration?

La data integration è una pratica che consiste nell'individuare e recuperare informazioni da varie fonti combinando tali informazioni in una struttura e una vista unificate. Definita anche elaborazione dei dati basata su batch, l'integrazione dei dati comporta la raccolta di una grande quantità di dati nel tempo, la loro memorizzazione e infine l'elaborazione in batch. La data integration non è necessariamente condotta in tempo reale. Viene comunemente utilizzata una volta completati i processi, in modo da consentire agli amministratori la portabilità dei dati di cui hanno bisogno per analizzare le prestazioni delle applicazioni nel tempo, eliminare le ridondanze e garantire la consistenza e la qualità dei dati.

In cosa differisce l'application integration

L'application integration è diversa dall'integrazione dei dati in quanto collega direttamente più applicazioni a livello funzionale. I dati delle applicazioni possono essere collegati quasi in tempo reale, consentendo alle organizzazioni di creare applicazioni e servizi dinamici e altamente adattabili.

Esistono numerosi stili comprovati di application integration utilizzabili in modo indipendente o in combinazione, dalla moderna integrazione basata su API, in cui le risorse IT aziendali possono essere presentate e rilevate in modo rapido e sicuro, alle più tradizionali SOA (Service Oriented Architectures), dove diverse applicazioni vengono integrate inserendo tra di loro un livello di comunicazione o "bus". Ciò consente alle aziende di organizzare i flussi di integrazione che si attivano dopo il verificarsi di eventi in un'applicazione. Grazie a queste interazioni in tempo reale, le aziende riescono a rimanere agili, rispondendo ai nuovi problemi sui feed di dati o di prestazioni non appena questi si verificano.