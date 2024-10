Nel processo ETL, un sottoinsieme predeterminato di dati strutturati viene estratto dalla sua fonte, dove viene trasformato in un'area di staging o in un server di elaborazione secondario prima di essere caricato nel sistema di destinazione. L'ETL è più adatto per lo storage on premise e set di dati più piccoli. Tuttavia, l'ETL può essere preferibile in scenari con esigenze specifiche di qualità e coerenza dei dati, in quanto è possibile introdurre fasi di pulizia e convalida dei dati più rigorose. L'ETL può anche essere necessario per proteggere i dati sensibili, come le informazioni protette dall'HIPAA, durante la migrazione.