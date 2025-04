Che cos'è l'ingegneria dei dati?

La data ingestion è lo spostamento di dati da varie fonti in un unico ecosistema. Queste fonti possono includere database, piattaforme di cloud computing come Amazon Web Services (AWS), dispositivi IoT, data lake e data warehouse, siti Web e altri punti di contatto con i clienti. Gli ingegneri dei dati utilizzano le API per collegare molti di questi punti dati alle loro pipeline.

Ogni fonte di dati memorizza e formatta i dati in un modo specifico, che può essere strutturato o non strutturato. Mentre i dati strutturati sono già formattati per un accesso efficiente, i dati non strutturati non lo sono. Attraverso l'inserimento dei dati, i dati vengono unificati in un sistema di dati organizzato, pronto per un ulteriore perfezionamento.