Che cos'è un data mesh?

Conoscere i dati di dominio consente ai produttori di definire politiche di governance dei dati incentrate sulla documentazione, sulla qualità e sull'accesso. Questo, a sua volta, consente l'utilizzo self-service nell'intera organizzazione. Sebbene questo approccio federato elimini molti colli di bottiglia operativi associati ai sistemi centralizzati e monolitici, non significa necessariamente che non sia possibile utilizzare sistemi di storage tradizionali, come data lake o data warehouse. Significa solo che il loro utilizzo è passato da un'unica piattaforma di dati centralizzata a più repository di dati decentralizzati.

Vale la pena sottolineare che il data mesh promuove l’adozione di tecnologie cloud-native e di piattaforme cloud per poter scalare e raggiungere gli obiettivi di gestione dei dati. Questo concetto viene spesso paragonato ai microservizi per aiutare il pubblico a comprenderne l'utilizzo in questo landscape. Poiché questa architettura distribuita è particolarmente utile per scalare le esigenze di dati all'interno di un'organizzazione, si può dedurre che un data mesh potrebbe non essere adatto a tutti i tipi di aziende. In altre parole, le aziende più piccole potrebbero non trarre beneficio da un data mesh in quanto i loro dati aziendali potrebbero non essere complessi come quelli di un'organizzazione più grande.

Zhamak Dehghani, direttrice tecnologica presso la società di consulenza IT ThoughtWorks, è riconosciuta per aver promosso il concetto di data mesh come soluzione alle sfide intrinseche delle strutture dati centralizzate e monolitiche, come l'accessibilità e l'organizzazione dei dati. La sua adozione è stata ulteriormente stimolata dalla pandemia di COVID-19 nel tentativo di promuovere il cambiamento culturale e ridurre la complessità organizzativa dei dati.