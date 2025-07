C'è una verità fondamentale nell'addestramento dell'AI: se entrano dati errati, escono dati errati. Per garantire il successo dell'AI, i leader aziendali devono trovare dati che siano significativi e pertinenti per i loro obiettivi aziendali.

Ciò significa poter accedere ai propri dati non strutturati per arricchirli (ad es. video, presentazioni ed e-mail) e trasformarli in carburante di qualità per l'AI.

Scopri come sbloccare la potenza di tutti i tuoi dati.