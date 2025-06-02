I dati sono il carburante alla base di tutte le funzionalità e dei casi d'uso dell'AI. E, sebbene oggi la maggior parte delle organizzazioni abbia a disposizione molto "carburante nel serbatoio", fa fatica a produrre modelli di AI generativa che fruttino un valore aziendale significativo, in quanto lavora con un "carburante di bassa qualità", per così dire. Senza dati di qualità, non esiste un'AI di qualità. In questo episodio di AI Academy, Cathy Reese spiega come le organizzazioni oggi hanno bisogno di una strategia dei dati pronta per l'AI, che richiederà loro di utilizzare i propri asset di altissima qualità.