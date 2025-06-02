AI Academy

Creazione di una strategia dei dati per l'AI aziendale

I dati sono il carburante alla base di tutte le funzionalità e dei casi d'uso dell'AI. E, sebbene oggi la maggior parte delle organizzazioni abbia a disposizione molto "carburante nel serbatoio", fa fatica a produrre modelli di AI generativa che fruttino un valore aziendale significativo, in quanto lavora con un "carburante di bassa qualità", per così dire. Senza dati di qualità, non esiste un'AI di qualità. In questo episodio di AI Academy, Cathy Reese spiega come le organizzazioni oggi hanno bisogno di una strategia dei dati pronta per l'AI, che richiederà loro di utilizzare i propri asset di altissima qualità.
Cosa imparerai
  • Perché il boom dell'AI ha cambiato il concetto di "dati di qualità"
  • Come superare la barriera della qualità dei dati
  • Cosa serve per preparare una roadmap per la disponibilità dei dati
La giusta combinazione di processi, tecnologia e persone garantisce che i dati della tua azienda siano di alta qualità, accessibili e soddisfino i requisiti per qualsiasi caso d'uso, in particolare l'AI.
Cathy Reese Senior Partner, Public Hybrid Cloud and Data Leader IBM Consulting

Una guida ai dati AI-ready

I dati pronti per l'AI sottolineano che l'AI in grado di promuovere il successo aziendale ha inizio con dati preparati appositamente per le applicazioni AI. Questa risorsa esplora sei azioni chiave che i leader dei dati possono intraprendere per garantire che i dati aziendali siano pronti a essere alla base dell'AI in modo efficace.

Rappresentazione astratta di elementi raggruppati

