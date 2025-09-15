L'AI su larga scala inizia con una solida base di dati che ti consente di accedere, unificare, governare e proteggere tutti i tuoi dati, siano essi strutturati o non strutturati, nel cloud o on-premise. Dopotutto, non c'è nulla di generico nella tua attività, quindi perché addestrare la tua AI su dati generici?