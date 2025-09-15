Infografica minimalista con linee curve blu

I dati contano

Il nostro Data Matters Hub offre commenti di esperti su come ottimizzare il tuo asset di AI più prezioso: i tuoi dati unici.

I dati compartimentati sono dati sprecati. Impara a unificare i dati strutturati e i datai non strutturati.

L'AI è valida solo con dati validi. Scopri come renderla accurata e arricchirla.

Le persone non usano l'AI di cui non si fidano. Scopri di più sulla governance dell'AI e la sicurezza dei dati.

Un ROI più rapido inizia con una migliore gestione dei dati

L'AI su larga scala inizia con una solida base di dati che ti consente di accedere, unificare, governare e proteggere tutti i tuoi dati, siano essi strutturati o non strutturati, nel cloud o on-premise. Dopotutto, non c'è nulla di generico nella tua attività, quindi perché addestrare la tua AI su dati generici?

Case study

Intelligence in the Octagon

UFC e IBM hanno collaborato per bilanciare l'analisi dei dati su larga scala con uno storytelling coinvolgente.
L'AI al posto di guida

Nel paddock, i dati scorrono più veloci delle stesse auto. Ferrari e IBM hanno collaborato a un'esperienza digitale per i fan che "ti porta letteralmente dentro la gara".
I data leader diventano veri

C'è la preparazione di dati pronti per l'AI in teoria e c'è la preparazione di dati pronti per l'AI in pratica. I leader della tecnologia di USAA, Microsoft, AT&T e Lockheed Martin offrono insight sinceri su come sviluppare una base di dati che accelera l'innovazione.

Blog per data leader

Cosa rende un agente AI utile o dannoso?

Sei passi verso decisioni più intelligenti sui dati

Ottieni di più dai tuoi dati

Il divario di governance che mette a rischio l'AI

Fasi successive

Trasforma i tuoi progetti pilota AI in AI su larga scala con dati di alta qualità, accessibili e ben governati. Scopri come le soluzioni di dati IBM possono aiutare la tua organizzazione a prosperare nell'era dell'AI.

