Sviluppa un framework unificato per dati e AI

Governance e sicurezza non sono solo delle barriere di sicurezza. Sono i motori che guidano l'AI su larga scala.

Innovazione con integrità

La sicurezza e la privacy dei dati sono da tempo una priorità, ma la governance dell'AI sta comunque recuperando terreno. Con l'aumento delle violazioni e con l'agentic AI che aggiunge complessità, la collaborazione tra sicurezza e governance non è più un'opzione.

Scopri perché un approccio disciplinato ai dati e all'AI che unisce persone, processi e tecnologia accelera adozione, innovazione e ROI.
L'AI di cui la gente si fida è l'AI che la gente usa.
Heather Gentile Executive Director, watsonx.governance, Data and AI, IBM
Il divario di supervisione dell'AI 70% dei dirigenti

dicono che l'innovazione ha la precedenza sullasicurezza1

 76% di progetti della gen AI

mancano un elemento di sicurezza, anche se l'82% dei dirigenti lo considera un aspetto fondamentale

 87% delle organizzazioni

mancano policy e processi di governance per mitigare il rischio di AI2
Sviluppare una solida base di dati per un'AI affidabile

Il successo dell'AI non avviene per caso. Inizia con pratiche di dati e governance solide che aprono la strada alla scalabilità. Leggi l'ebook per scoprire i quattro pilastri della fiducia.

Story di clienti Un sistema di controllo e fiducia dell'AI

Banco do Brasil ha modificato il proprio modello di governance per promuovere una supervisione etica e AI responsabile.

Ascolta anche altri pareri

Report Cost of a Data Breach 2025
L'AI rompe i silos organizzativi
AI Academy: sicurezza e governance
AI in azione: la governance dell'AI incontra la sicurezza
Scopri l'hub Data Matters
Accedi e unifica

Edward Calvesbert e Fariya Syed-Ali di IBM spiegano come rendere facile l'uso di dati difficili da raggiungere.

Prepara e gestisci

Scott Brokaw di IBM spiega come migliorare la qualità dei dati attraverso la cura e l'arricchimento.

 Consegna dei dati
Homepage di Data Matters

Il nostro hub Data Matters offre insight di esperti su come ottimizzare il tuo asset AI più prezioso: i tuoi dati unici.

Fasi successive


Le soluzioni più recenti di IBM consentono alle organizzazioni di inserire, gestire e
recuperare dati strutturati e non strutturati per poter scalare un'AI generativa accurata ed efficace.

 Esplora le nostre soluzioni di dati per l'AI
