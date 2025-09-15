Governance e sicurezza non sono solo delle barriere di sicurezza. Sono i motori che guidano l'AI su larga scala.
La sicurezza e la privacy dei dati sono da tempo una priorità, ma la governance dell'AI sta comunque recuperando terreno. Con l'aumento delle violazioni e con l'agentic AI che aggiunge complessità, la collaborazione tra sicurezza e governance non è più un'opzione.
Scopri perché un approccio disciplinato ai dati e all'AI che unisce persone, processi e tecnologia accelera adozione, innovazione e ROI.
dicono che l'innovazione ha la precedenza sullasicurezza1
mancano un elemento di sicurezza, anche se l'82% dei dirigenti lo considera un aspetto fondamentale
mancano policy e processi di governance per mitigare il rischio di AI2
Banco do Brasil ha modificato il proprio modello di governance per promuovere una supervisione etica e AI responsabile.
Edward Calvesbert e Fariya Syed-Ali di IBM spiegano come rendere facile l'uso di dati difficili da raggiungere.
Scott Brokaw di IBM spiega come migliorare la qualità dei dati attraverso la cura e l'arricchimento.
Il nostro hub Data Matters offre insight di esperti su come ottimizzare il tuo asset AI più prezioso: i tuoi dati unici.
Le soluzioni più recenti di IBM consentono alle organizzazioni di inserire, gestire e
recuperare dati strutturati e non strutturati per poter scalare un'AI generativa accurata ed efficace.
