Trasforma i dati non elaborati in dati ottimizzati per l'AI su larga scala. watsonx.data integration offre un piano di controllo unificato per creare pipeline riutilizzabili in batch, in tempo reale, repliche, observability e dati non strutturati, contribuendo a ridurre l'accumulo di tool, aumentando il riutilizzo e rendendo la strategia dei dati a prova di futuro.