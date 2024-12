Prossimamente: una nuova piattaforma per il coinvolgimento dei fan di Ferrari F1

Insight basati sull'AI a portata di mano Ogni gara di Formula Uno è una scarica di adrenalina, un susseguirsi di emozioni e colpi di scena per i team e i tifosi. È anche la fonte di un volume e di una varietà enormi di dati: ogni veicolo produce fino a 10.000 dati al secondo. Questi dati sono il carburante che può portare un team alla vittoria. E nel 2025, con l'aiuto della tecnologia all'avanguardia e delle soluzioni basate sui dati di IBM, Ferrari trasformerà gli stessi dati in esperienze digitali uniche per milioni di fan della Ferrari F1. Quindi allacciate le cinture, perché sarà una corsa sfrenata!

Lorenzo Giorgetti Chief Racing Revenue Officer, Ferrari “ Siamo orgogliosi di inaugurare questa partnership con IBM, una delle aziende più prestigiose al mondo per la sua competenza in ambito di tecnologie e consulenza. La collaborazione con IBM ci consentirà di offrire ai fan della Scuderia Ferrari HP esperienze senza precedenti che apriranno le porte della Scuderia al mondo esterno. ”

Una tradizione di trasformazione

IBM watsonx e Granite 3.0 Da oltre 30 anni IBM collabora con alcune delle più iconiche organizzazioni del mondo dello sport, tra cui Wimbledon, US Open, Masters Tournament e ESPN Fantasy Football, lavorando fianco a fianco per modernizzare la loro infrastruttura digitale e dare vita a questi eventi di grande richiamo per milioni di fan in tutto il mondo. Queste partnership traggono vantaggio dalla stessa tecnologia di dati e analytics utilizzata dai clienti IBM in tutti i settori per migliorare l'esperienza dei clienti, aiutare i dipendenti a raggiungere nuovi livelli di produttività e prendere decisioni aziendali più informate e basate sui dati.

Accelerare lo sviluppo

IBM watsonx Code Assistant Il team di IBM Consulting utilizza watsonx Code Assistant per aumentare la precisione e l'efficienza del suo codice. IBM watsonx Code Assistant utilizza un modello IBM Granite appositamente progettato per accelerare lo sviluppo software, aiutando gli sviluppatori a generare codice in base ai prompt in linguaggio naturale. Il team utilizza questo strumento per analizzare e spiegare frammenti di codice, annotare il codice per una migliore collaborazione tra gli sviluppatori e completare automaticamente i frammenti di codice analizzato.

