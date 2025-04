Nelen & Schuurmans ha intrapreso con successo il percorso verso la creazione di un assistente basato su gen AI per Rana utilizzando watsonx.ai e watsonx.data. La soluzione pilota, creata insieme a IBM, fornisce agli utenti informazioni e indicazioni pertinenti durante tutto il processo di modellazione della simulazione idrodinamica. Di conseguenza, ora gli utenti riescono a completare più facilmente attività con cui in precedenza avevano poca esperienza.

La soluzione consente inoltre a Nelen & Schuurmans di fornire ulteriori opzioni per un solido ritorno sull'investimento, sia per Rana che per le funzionalità di gen AI. Secondo Joep Grispen, director di Nelen & Schuurmans, "Il tono di voce dell'assistente corrisponde agli ideali del nostro brand e il costo delle interazioni quotidiane gratuite è sostenibile".

Con questa nuova aggiunta al suo stack, Nelen & Schuurmans è in grado di generare maggiori profitti e di consolidare la sua posizione di pioniere del settore. In futuro, l'azienda prevede di eseguire test più ampi sugli utenti, così come di incorporare un modello di guardia per prevenire abusi o sprechi di risorse e di definire gruppi di permessi univoci per gli utenti per ogni raccolta.