Il portafoglio Embeddable AI è costituito dalla nostra piattaforma di dati e AI di nuova generazione watsonx, che si trova su watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance; API IBM AI (IBM Watson Natural Language Understanding, IBM Watson Speech to Text, IBM Watson Text to Speech; librerie IBM AI (IBM Watson elaborazione del linguaggio naturale Library for Embed, IBM Watson Speech to Text Library for Embed, IBM Watson Text to Speech Library for Embed; applicazioni IBM AI (watsonx Assistant, IBM Watson Discovery, watsonxOrchestrate, IBM® Instana Observability, ibm maximo ispezione visiva).