Lockheed Martin ha deciso di implementare IBM Cloud Pak for Data come piattaforma dati centralizzata. L'architettura di data fabric integrata della soluzione ha permesso all'azienda di connettere un panorama complesso di dati che comprende database, data lake, data lakehouse e strumenti di reportistica dei dati. Utilizzando IBM Cloud Pak for Data, Lockheed Martin ha dimezzato il numero dei suoi strumenti di dati e AI.

Ora, con una base di dati unificata e scalabile disponibile, l'azienda può accedere in modo affidabile ai propri dati di altissima qualità, consentendo la rapida implementazione di soluzioni basate sull'AI in tutta l'azienda attraverso il suo ecosistema AI Factory.

Lockheed Martin AI Factory è un ecosistema di AI sicuro in cui gli ingegneri possono creare, sviluppare e implementare soluzioni di AI su larga scala. La famiglia IBM Granite di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) open source, integrata da altri modelli best-in-class e ospitata all'interno dell'AI Factory di Lockheed Martin, consente alla sua forza lavoro composta da 10.000 ingegneri di guidare l'innovazione e accelerare la trasformazione aziendale, migliorando al contempo il successo delle missioni di sicurezza nazionale attraverso la creazione di assistenti e agenti avanzati.

I prodotti per la gestione dei dati, la governance e l'orchestrazione dei dati del portfolio IBM watsonx migliorano radicalmente le operazioni interne. I modelli gen AI hanno eliminato la necessità di una codifica specializzata, consentendo ai dipendenti di informarsi sui dati di origine nel loro linguaggio naturale.

I framework e gli assistenti virtuali integrati in AI Factory hanno consentito all'azienda di gestire meglio i workflow complessi, semplificare le interazioni tra persone e tecnologie e migliorare l'efficienza attraverso l'automazione e l'ottimizzazione dei processi.

Infine, nell'ambito di un'iniziativa volta a stabilire dei guardrail affidabili e sicuri per la scalabilità dell'AI, l'azienda ha adottato gli strumenti di governance dell'AI end-to-end di watsonx per garantire un'AI responsabile, trasparente e spiegabile. Questa iniziativa è fondamentale per mantenere gli standard etici e la conformità alle best practice del settore e alle normative sulla privacy dei dati.