I tuoi dati hanno un valore enorme, in particolare per l'AI e l'analytics. Tuttavia, i dati non elaborati rimangono spesso bloccati nei silos o mancano di un contesto chiave. L'enorme volume di dati aziendali peggiora ulteriormente la situazione. Come separare il segnale dal rumore e mettere al lavoro i dati più significativi, strutturati o non strutturati?

IBM watsonx.data intelligence utilizza i metadati per scoprire, rendere accurati e gestire gli asset di dati in ambienti on-premise e pubblici, privati o hybrid cloud. Questo semplifica la vita di data engineer, data architect, data steward e utenti.