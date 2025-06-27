Il 62% delle organizzazioni che ha subito una violazione dei dati nel 2025 ha dichiarato di non disporre di policy di governance dell'AI in atto e il 97% delle organizzazioni che subisce una violazione legata all'AI non ha controlli adeguati di accesso all'AI. Se da un lato le aziende sono preoccupate per la complessità dell'adozione tecnica della governance, dall'altro devono essere altrettanto preoccupate per i problemi di privacy e per il costo derivanti dalla perdita della fiducia dei clienti.
La sicurezza e la governance dell'AI sono due processi strettamente correlati che troppo spesso vengono distinti l'uno dall'altro. In questa puntata di AI Academy, Betsy Greytok ed Evelyn Anderson condividono una conversazione a tu per tu sul perché è così importante che governance e sicurezza lavorino insieme, affiancate.
Gli agenti AI stanno arrivando a un punto di svolta nell'AI, ma il modo in cui le aziende adottano ed eseguono farà capire se riusciranno o meno a sbloccare il valore su larga scala. Scopri come puoi massimizzare il ROI dell'AI attraverso una governance più intelligente.
Scopri perché Forrester ha riconosciuto IBM come leader per la soluzione watsonx.governance, aiutando così le aziende a gestire il rischio, la conformità e la fiducia dell'AI su larga scala.
L'adozione dell'AI sta andando più velocemente della sorveglianza, lasciando la porta aperta agli aggressori che prendono di mira queste tecnologie per rubare la proprietà intellettuale della tua azienda e i dati di proprietà dei clienti.
