AI Academy

Guarda l'episodio
Unire sicurezza e governance per il futuro dell'AI

Il 62% delle organizzazioni che ha subito una violazione dei dati nel 2025 ha dichiarato di non disporre di policy di governance dell'AI in atto e il 97% delle organizzazioni che subisce una violazione legata all'AI non ha controlli adeguati di accesso all'AI. Se da un lato le aziende sono preoccupate per la complessità dell'adozione tecnica della governance, dall'altro devono essere altrettanto preoccupate per i problemi di privacy e per il costo derivanti dalla perdita della fiducia dei clienti.

La sicurezza e la governance dell'AI sono due processi strettamente correlati che troppo spesso vengono distinti l'uno dall'altro. In questa puntata di AI Academy, Betsy Greytok ed Evelyn Anderson condividono una conversazione a tu per tu sul perché è così importante che governance e sicurezza lavorino insieme, affiancate.
Evelyn e Betsy sedute in un ambiente interno luminoso e moderno con ampie finestre e delle piante sullo sfondo
Guarda (05:31)
Cosa imparerai
  • Le differenze tra sicurezza e governance e come interagiscono
  • Perché è così importante rimuovere i silos tra i due processi
  • Come possono fornire le basi per la scalabilità dell'AI
Mettendo in atto un programma di governance adeguato e adottando un comportamento responsabile nell'uso dell'AI, si può davvero rendere migliore il posto di lavoro e più facile la nostra vita, nonché arrivare a innovazioni che non pensavamo sarebbero mai avvenute nella nostra vita.
Betsy Greytok Vice President and Responsible Technology Officer IBM

Guida agli episodi

Sviluppo di AI e dati affidabili

Gli agenti AI stanno arrivando a un punto di svolta nell'AI, ma il modo in cui le aziende adottano ed eseguono farà capire se riusciranno o meno a sbloccare il valore su larga scala. Scopri come puoi massimizzare il ROI dell'AI attraverso una governance più intelligente.

 Leggi la guida AI for Business
Disposizione a spirale vivace e astratta di icone digitali e di buste su uno sfondo chiaro

Risorse correlate

Illustrazione astratta nelle tonalità del lilla e del blu
Leggi il report The Forrester Wave™ : AI Governance Solutions, Q3 2025

Scopri perché Forrester ha riconosciuto IBM come leader per la soluzione watsonx.governance, aiutando così le aziende a gestire il rischio, la conformità e la fiducia dell'AI su larga scala.
Due cubi in vetro su uno sfondo viola intenso
Leggi il Report Cost of a Data Breach del 2025

L'adozione dell'AI sta andando più velocemente della sorveglianza, lasciando la porta aperta agli aggressori che prendono di mira queste tecnologie per rubare la proprietà intellettuale della tua azienda e i dati di proprietà dei clienti.

Immagine di una griglia di icone colorate su uno sfondo neutro con cornici circolari, che rappresentano vari oggetti e concetti, tra cui una cartellina, una macchina fotografica, un aeroplano di carta e un cloud
Leggi la guida all'acquisto su governance e sicurezza

L'AI si sta evolvendo rapidamente, e i leader aziendali si stanno approcciando con una sperimentazione audace e un'adozione sempre più diffusa.
Ricevi gli aggiornamenti di AI Academy

Ci auguriamo che tu stia apprezzando l'esperienza con AI Academy. Per ricevere le notizie sugli ultimi aggiornamenti sull'AI Academy, iscriviti alla newsletter Think.

 Iscriviti alla newsletter Think
Fai il passo successivo nel tuo percorso verso l'AI
IBM Carbon Library Pictograms
Soluzioni AI Scopri watsonx
IBM Carbon Library Pictograms
Soluzioni di Hybrid Cloud Scopri i prodotti
IBM Carbon Library Pictograms
Briefing sulla strategia AI Registrati per una sessione