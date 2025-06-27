Il 62% delle organizzazioni che ha subito una violazione dei dati nel 2025 ha dichiarato di non disporre di policy di governance dell'AI in atto e il 97% delle organizzazioni che subisce una violazione legata all'AI non ha controlli adeguati di accesso all'AI. Se da un lato le aziende sono preoccupate per la complessità dell'adozione tecnica della governance, dall'altro devono essere altrettanto preoccupate per i problemi di privacy e per il costo derivanti dalla perdita della fiducia dei clienti.

La sicurezza e la governance dell'AI sono due processi strettamente correlati che troppo spesso vengono distinti l'uno dall'altro. In questa puntata di AI Academy, Betsy Greytok ed Evelyn Anderson condividono una conversazione a tu per tu sul perché è così importante che governance e sicurezza lavorino insieme, affiancate.