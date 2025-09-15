Accedi ai dati richiesti dall'AI aziendale

Per garantire che i tuoi dati siano pronti per l'AI, è fondamentale l'accesso ai dati. E questo significa accesso a tutti i tuoi dati, strutturati e non strutturati.

Scarica l'ebook
Ritratto di Edward Calvesbert

L'AI inizia con i dati

Passare da progetti di AI non riusciti a realizzare il valore e il ROI dell'AI più importante è una sfida per numerose organizzazioni.

Questo perché i loro dati non sono pronti per l'AI e si trovano così tanto sparpagliati e in formati tanto diversi che prepararli per l'AI può essere difficile. 

Impara ad accedere a tutti i tuoi dati, strutturati e non strutturati e ottieni una visione unificata di questi dati così da poter ottenere di più utilizzando la tua AI.
La promessa di una vera democratizzazione dell'accesso ai dati è a portata di mano, quindi tutti saranno più basati sui dati.
Fariya Syed-Ali Product Marketing Lead, watsonx.data, IBM
Accedere a tutti i tuoi dati è fondamentale 90% dei dati generati nel 2022

è stato stimato come non strutturato¹

 <1% dei dati aziendali

è preso in considerazione nei tradizionali modelli LLM²

 72% dei CEO riferisce che i dati proprietari

sono la chiave per sbloccare il valore dell'AI3
Stack di dati tra numerose pile di dati strutturati e dati non strutturati con watsonx.data

Rendere i tuoi dati pronti per l'AI significa renderli accessibili

Scopri come un data lakehouse aperto con funzionalità avanzate di Data Fabric ti aiuta ad accedere e a unificare tutti i tuoi dati.

Scarica l'ebook
Un'onda blu con sopra delle palline da tennis gialle
Story di clienti Al servizio dei tifosi con i dati

Gli US Open trasformano 7 milioni di dati in un'esperienza AI apprezzata dai fan.

 Scopri il case study

Ascolta anche altri pareri

Vista aerea di un grande impianto solare di forma circolare in Andalusia vicino a Siviglia, Spagna.
Dal caos dei dati alla chiarezza dell'AI
Rendering 3D della lettera "C" composta da varie texture e colori
Lo studio 2025 sui CEO
Motivo simmetrico di colore verde a forma di rosetta di una pianta grassa
Aumenta l'adozione dell'AI con dati pronti per l'AI
Landscape circolare con acqua in un'area urbana residenziale
Fare scelte ponderate e basate sui dati
Esplora l'hub Data Matters
Ritratto di Edward Calvesbert
Prepara e gestisci

Scott Brokaw di IBM spiega come migliorare la qualità dei dati attraverso la cura e l'arricchimento.

 Consegna dei dati
Ritratto di Heather Gentile
Proteggi e gestisci

Heather Gentile di IBM spiega come i framework supportano l'adozione di un'AI responsabile.

 Sviluppa un senso di fiducia nell'AI
Infografica minimalista con linee curve blu
Homepage di Data Matters

Il nostro hub Data Matters offre insight di esperti su come ottimizzare il tuo asset AI più prezioso: i tuoi dati unici.

 Torna all'hub
Fasi successive

Le offerte di IBM consentono alle organizzazioni di inserire, gestire e recuperare dati strutturati e non strutturati per poter scalare l'agentic AI.

 Esplora le nostre soluzioni di dati e AI Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti sull'AI
Note a piè di pagina

1 Agentic AI has an unstructured data problem: IBM is unveiling a solution, Edward Calvesbert, IBM, 06 May 2025
2 The Future of AI is open, IBM Research, IBM, 2024
3 5 mindshifts to supercharge business growth, IBM Institute for Business Value, 2025.