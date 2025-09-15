Per garantire che i tuoi dati siano pronti per l'AI, è fondamentale l'accesso ai dati. E questo significa accesso a tutti i tuoi dati, strutturati e non strutturati.
Passare da progetti di AI non riusciti a realizzare il valore e il ROI dell'AI più importante è una sfida per numerose organizzazioni.
Questo perché i loro dati non sono pronti per l'AI e si trovano così tanto sparpagliati e in formati tanto diversi che prepararli per l'AI può essere difficile.
Impara ad accedere a tutti i tuoi dati, strutturati e non strutturati e ottieni una visione unificata di questi dati così da poter ottenere di più utilizzando la tua AI.
è stato stimato come non strutturato¹
è preso in considerazione nei tradizionali modelli LLM²
sono la chiave per sbloccare il valore dell'AI3
Gli US Open trasformano 7 milioni di dati in un'esperienza AI apprezzata dai fan.
Scott Brokaw di IBM spiega come migliorare la qualità dei dati attraverso la cura e l'arricchimento.
Heather Gentile di IBM spiega come i framework supportano l'adozione di un'AI responsabile.
Il nostro hub Data Matters offre insight di esperti su come ottimizzare il tuo asset AI più prezioso: i tuoi dati unici.
Le offerte di IBM consentono alle organizzazioni di inserire, gestire e recuperare dati strutturati e non strutturati per poter scalare l'agentic AI.
1 Agentic AI has an unstructured data problem: IBM is unveiling a solution, Edward Calvesbert, IBM, 06 May 2025
2 The Future of AI is open, IBM Research, IBM, 2024
3 5 mindshifts to supercharge business growth, IBM Institute for Business Value, 2025.