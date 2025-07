IBM ha implementato il Db2® Analytics Accelerator for z/OS® per aumentare la velocità di accesso alle informazioni manageriali, aprendo nuove opportunità di business. Grazie all'utilizzo di IBM® Db2 Analytics Accelerator, questa fase del processo di erogazione del prestito è stata ridotta a pochi minuti, migliorando il time to value per i clienti di Banco do Brasil e il rendimento del capitale per l'istituto finanziario stesso.

Db2 Analytics Accelerator è stato utilizzato anche per migliorare la produttività continuativa dei dipendenti, in quanto offre ai team di vendita un accesso immediato ai report sul raggiungimento delle quote, aiutandoli ad allocare meglio il proprio tempo nelle attività più importanti.

Db2 Analytics Accelerator si è concentrato anche sulla reportistica a livello di reparto, consentendo alla banca di consolidare in un unico warehouse più data mart di reporting a livello di prodotto, come carte di credito, risparmi, assegni e assicurazioni. Utilizzando Db2 Analytics Accelerator, la banca è stata in grado di accantonare diverse piattaforme hardware e software e di concentrare il proprio data warehouse in un ambiente mainframe.

Anche il sistema di Customer Relation Management (CRM) di Banco do Brasil ha ottenuto un impatto positivo, in quanto l'utilizzo di Db2 Analytics Accelerator quale unico repository per più prodotti bancari ha fornito una visione a 360° dei propri clienti. Ciò ha aiutato la banca a comprendere meglio i clienti e a identificare le opportunità di up-selling e cross-selling dei prodotti. La centralizzazione delle informazioni ha fornito ai team finanziari e contabili una visione più accurata dello stato finanziario generale della banca, portando il lavoro a livello di filiale a una visione aziendale consolidata.

I benefici di Db2 analytics Accelerator sono andati oltre la rendicontazione aziendale e hanno offerto semplificazione operativa e trasparenza dei costi, riducendo il lavoro e i costi su più piattaforme.

Per abilitare tutti questi carichi di lavoro vitali, Banco do Brasil ha implementato sei macchine IBM LinuxONE con oltre 1200 IBM Integrated Facilities for Linux® (IFL) che supportano 14 Db2 Analytics Accelerator. Questo ambiente di analytics esteso e in continua crescita, con oltre un petabyte di dati, esegue più di un quarto di milione di query complesse e una media di 138 terabyte al giorno.

Per supportare alta disponibilità/disaster recovery, i sistemi LinuxONE sono distribuiti in due data center distinti e geograficamente separati.