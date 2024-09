IBM Integrated Facility for Linux (IFL) è un processore dedicato ai workload Linux su IBM Z e LinuxONE. È supportato dal sistema operativo Linux per IBM Z e IBM LinuxONE, IBM z/VM e KVM. IBM z16 e LinuxONE 4 offrono capacità di elaborazione massiccia, accelerazione del costo e funzionalità leader di settore per la resilienza informatica.